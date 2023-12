Paula Abdul verklagt Star-Produzenten wegen sexueller Belästigung

Abdul gab zudem zu Protokoll, dass sie sich öffentlich nie zu den Übergriffen geäussert habe, weil sie Rache der mächtigen TV–Persönlichkeit fürchtete. In ihren Verträgen hiess es, dass sie sensible Informationen über die Shows und geschäftliche Angelegenheiten nicht preisgeben dürfe. Auch bei «So You Think You Can Dance», der US–Variante der ehemaligen Sat.1–Show «You can dance», arbeitete Abdul mit Nigel Lythgoe zusammen. In den Jahren 2015 und 2016 nahm sie dort als festes Jury–Mitglied sogar an seiner Seite als gemeinsame Juroren teil.