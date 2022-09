Schwere Zeit für TV-Star

Zudem heisst es in dem Beitrag von Perrette: «Vor einem Jahr hatte ich einen schweren Schlaganfall. Davor habe ich so viele geliebte Familienmitglieder und Freunde verloren, und Daddy und dann Cousin Wayne.» Sie sei trotzdem «immer noch so dankbar, immer noch so voller Glauben».