Pause beendet: Königin Camilla arbeitet wieder

Königin Camilla (76) ist nach ihrer Osterpause an die Arbeit zurückgekehrt. Die Ehefrau von König Charles III. (75) empfing als Schirmherrin von «SafeLives» vier junge Mitarbeiterinnen der Wohltätigkeitsorganisation im Buckingham Palast in London. Laut «Daily Mail» sprachen sie darüber, wie sehr junge Menschen von Gewalt und Missbrauch im häuslichen Bereich betroffen sind. Die gemeinnützige Organisation «SafeLives» engagiert sich im Kampf gegen häusliche Gewalt. Ein Thema, das auch Camilla seit langem am Herzen liegt.