Pause vom Musikbusiness: Müssen BTS in der Armee dienen?

Die international bekannte K-Pop-Gruppe wird also offenbar nicht von der Wehrpflicht ausgenommen. In Südkorea wird man im Alter zwischen 18 und 28 Jahren in den Militärdienst berufen und muss mindestens 18 Monate dienen. Ein Gesetz vom Dezember 2020 macht möglich, dass herausragende Künstler, die in der populären Kultur- und Kunstindustrie tätig sind, ihren Wehrdienst aufschieben, bis sie 30 Jahre alt sind. Jin (29), das älteste BTS-Mitglied, feiert im Dezember seinen 30. Geburtstag.