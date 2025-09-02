Pause vorbei: Prinz William und Prinzessin Kate melden sich zurück

Umzug steht an

Zudem steht für die fünfköpfige Familie bald ein weiterer grosser Schritt bevor. Sie ziehen vom Adelaide Cottage in die rund sechs Kilometer entfernte Forest Lodge um. Laut einem «Sun»–Bericht müssen Kate und William ihr neues Zuhause vor dem Umzug noch renovieren. Offenbar wurde die Prinzessin bereits beim Aussuchen von Möbeln gesichtet, unter anderem von einem Tisch mit Platz für 24 Personen.