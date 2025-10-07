«PBB»: Désirée Nick schockt Harald Glööckler mit Live-Intimrasur

Harald Glööckler: «Ich bin sehr durcheinander»

«Bei Harald, der nicht mal in seinen kühnsten Träumen mit der Vulva und der Biologie des weiblichen Körpers in Berührung kommt, war das ein Schockmoment», erklärt Nick ihre extravagante Aktion. Glööckler ergibt sich dabei offenbar seinem Schicksal: «Zu sagen, man möchte es nicht, macht gar keinen Sinn. Das ist ja gleich wieder eine Nicht–Würdigung, ein Nicht–Schätzen des grossartigen Angebots.» Also müsse man hinschauen, ob man nun wolle oder nicht, so Glööckler konsterniert.