PC und Laptop: Wie kann ich den Stromverbrauch reduzieren?

Einer der grössten Stromfresser im Haushalt kann je nach Nutzung und verbauter Hardware der PC sein. Wer beispielsweise aufwendige Games spielt, hat in der Regel einen deutlich höheren Verbrauch als etwa der Nachbar oder die Nachbarin, die ihr Gerät rein zum Arbeiten oder nur ab und an zum Surfen im Netz nutzen. In Zeiten hoher Energiekosten gibt es jedoch auch einige Tipps für Verbraucherinnen und Verbraucher, wie sie trotzdem sparen können.