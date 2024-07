«Peaky Blinders»-Film: «Mission: Impossible»-Star übernimmt Rolle

Rollen in bekannten Filmreihen

Demnach wird die schwedische Schauspielerin Rebecca Ferguson (40) einen Part übernehmen. Welche Rolle sie genau spielen wird, ist noch nicht bekannt. Die Darstellerin ist vor allem durch ihre Rolle als Ilsa Faust in der «Mission: Impossible»–Reihe bekannt, in der sie 2015 erstmals neben Tom Cruise (62) zu sehen war. In den beiden «Dune»–Filmen von Denis Villeneuve (56) spielte sie Lady Jessica. Zu weiteren Rollen auf der grossen Leinwand kam sie durch die Filme «Greatest Showman», «Schneemann», «Girl on the Train» oder «Doctor Sleeps Erwachen». Serienerfahrung sammelte sie in «The White Queen» oder «Silo».