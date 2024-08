«Peaky Blinders»-Film: «Saltburn»-Star Barry Keoghan ergänzt den Cast

Die britische Dramaserie «Peaky Blinders – Gangs of Birmingham» mit Cillian Murphy in der Hauptrolle feierte 2013 Premiere auf BBC Two, 2022 lief die sechste und finale Staffel. Die Idee stammt von Steve Knight (65), der auch für den Film verantwortlich ist. «Ich bin wirklich begeistert, dass dieser Film zustande kommen wird. Es wird ein explosives Kapitel in der ‹Peaky Blinders›–Geschichte sein. Ohne Kompromisse. Voll auf ‹Peaky Blinders› im Krieg», brachte er seine Begeisterung über das Projekt zum Ausdruck.