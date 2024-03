«Peaky Blinders»-Film: Starten die Dreharbeiten noch diesen Herbst?

2013 feierte die erste Staffel der Serie rund um die «Peaky Blinders» und Familie Shelby Premiere. Die Serie, die in den 1920er– und 1930er–Jahren spielt, gewann durch ihren düsteren Look und dem dazu passenden Soundtrack (allen voran «Red Right Hand» von Nick Cave & the Bad Seeds) schnell viele Fans. Auch der besondere Stil der Gang–Mitglieder mit Schiebermütze, Anzug, Mantel und Taschenuhr wurde gefeiert. Von Februar bis April 2022 war die letzte Staffel vor der Verfügbarkeit bei Netflix bei der BBC zu sehen.