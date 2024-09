«Peaky Blinders»: «Pulp Fiction»-Star Tim Roth ergänzt den Cast

Roth zählt zu Tarantinos Stamm–Besetzung

Tim Roths Name steht in enger Verbindung mit Quentin Tarantinos (61) Aufstieg als Regisseur in Hollywood. 1991 wurde er für Tarantinos Regie–Debüt «Reservoir Dogs» besetzt. Seitdem kennen ihn Tarantino–Fans aus dem Kult–Hit «Pulp Fiction», dem Episoden–Film «Four Rooms» oder dem Blockbuster–Western «The Hateful Eight». Über die Details von Roths Rolle in «Peaky Blinders» wird noch Stillschweigen bewahrt. Klar ist, dass Oscarpreisträger Murphy in die ikonische Rolle des Tommy Shelby, des Anführers der gleichnamigen Gangsterfamilie aus Birmingham, zurückkehren wird. Die Produktion des Films soll laut Deadline noch in diesem Jahr beginnen.