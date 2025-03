«Peaky Blinders»-Schöpfer: Film-Fortsetzung ist längst im Kasten

Die letzte Klappe fiel demnach schon am 13. Dezember 2024, seither befindet sich der Film in der Postproduktion. Neben Murphy schlüpfen in «Peaky Blinders: The Immortal Man» die bereits aus der Serie bekannten Darsteller Stephen Graham, Sophie Rundle und Ned Dennehy erneut in ihre Rollen, während Rebecca Ferguson, Tim Roth, Jay Lycurgo und Barry Keoghan neu zur Besetzung dazugestossen sind. Angesichts dieses namhaften Casts und den offenbar höchst zufriedenstellenden Ergebnissen vom Set geriet Knight im Podcast regelrecht ins Schwärmen. Den Fans verspricht er: «Ich muss euch sagen, es ist unfassbar gut!»