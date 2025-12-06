«Peaky Blinders: The Immortal Man»: Startdatum des Films steht fest

Die Filmfortsetzung zu «Peaky Blinders» wird am 20. März 2026 starten. Das gab Netflix nun bekannt. Das Werk wird «Peaky Blinders: The Immortal Man» heissen. Darin kehrt Oscarpreisträger Cillian Murphy (49) als Tommy Shelby zurück. Der Film knüpft an die sechs Staffeln der Serie an, heisst es zudem.
Die Geschichte setzt laut Netflix im Birmingham der 1940er Jahre inmitten der Unruhen des Zweiten Weltkriegs ein: «Tommy Shelby hat sich zurückgezogen und mit seiner Vergangenheit abgeschlossen. Als jedoch das Schicksal seiner Familie und seines Landes auf dem Spiel steht, sieht sich Tommy gezwungen, sein selbst gewähltes Exil zu beenden und sich seinen inneren Dämonen zu stellen.»
Das sind die Stars des «Peaky Blinders»–Films
Mit von der Partie ist erneut Steven Knight (66), der bereits die Serie erfand. Er schrieb nun auch das Drehbuch zum neuen Film. Regie führte Tom Harper (45), der einige Folgen der Serie inszeniert hatte. Neben Cillian Murphy sind in «Peaky Blinders: The Immortal Man» unter anderem auch Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Barry Keoghan oder Stephen Graham zu sehen.
Die Gangster–Serie «Peaky Blinders – Gangs of Birmingham» endete 2022 nach sechs Staffeln. Fans können sich aber offenbar nicht nur auf den neuen Film freuen. Im Oktober wurde bekannt, dass es auch eine Serienfortsetzung geben soll. Das hatte die BBC verkündet, die für eine Sequel–Serie mit dem Streamingdienst Netflix gemeinsame Sache macht. Die Geschichte soll von einer neuen Generation des Shelby–Clans handeln.
Davon handelt die neue Serie
Die neue Serie, die mit vorerst zwei Staffeln angekündigt wurde, soll in Birmingham gedreht werden – und auch dort spielen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, im Jahr 1953, schaut die englische Grossstadt einer besseren Zukunft entgegen. Der Wettlauf um ein gewaltiges Wiederaufbauprojekt sorgt laut Ankündigung für «einen brutalen Wettbewerb [...] in einer Stadt beispielloser Möglichkeiten und Gefahren». Da darf auch Familie Shelby nicht fehlen, mitten im «blutgetränkten Herzen» der Stadt.