«Peaky Blinders: The Immortal Man»: Startdatum des Films steht fest

Die Gangster–Serie «Peaky Blinders – Gangs of Birmingham» endete 2022 nach sechs Staffeln. Fans können sich aber offenbar nicht nur auf den neuen Film freuen. Im Oktober wurde bekannt, dass es auch eine Serienfortsetzung geben soll. Das hatte die BBC verkündet, die für eine Sequel–Serie mit dem Streamingdienst Netflix gemeinsame Sache macht. Die Geschichte soll von einer neuen Generation des Shelby–Clans handeln.