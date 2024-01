Pech bei der Liebessuche: Teri Hatcher fliegt aus Dating-App

Teri Hatcher (59) hat den Dating–Apps abgeschworen. Der Grund liegt offenbar in ihren negativen Erfahrungen, bei Hinge soll sogar das Profil des «Desperate Housewives»–Stars gesperrt worden sein. Dabei hatte die Schauspielerin zunächst viel Hoffnung in die Apps gesetzt. Während eines Auftritts bei «Getting Grilled with Curtis Stone» erklärte Hatcher laut dem «People»–Magazin, dass sie im wirklichen Leben keine Menschen treffe, deshalb habe sie es auf diesem Weg probiert.