Pedro Almodóvar erhält Ehrenpreis beim Filmfestival in San Sebastián

Im Anschluss wird sein neuester Film «The Room Next Door» mit Swinton und Julianne Moore (63) in den Hauptrollen gezeigt werden. Dabei handelt es sich um den ersten in englischer Sprache gedrehten Streifen von Almodóvar. Der Film feiert im nächsten Monat bei den Filmfestspielen von Venedig seine Uraufführung. Das Festival in San Sebastián findet vom 20. bis zum 28. September statt.