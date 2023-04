Pedro Pascal: Seine beste Freundin unterstützte ihn finanziell

Sie gab ihm ihre Tagesgage

Im Cover-Interview erzählt die «American Horror Story»-Schauspielerin über ihren Buddy: «Es gab Zeiten, in denen ich ihm meine Tagesgage von meinem Job gab, damit er Geld für Essen hatte.» Die beiden Schauspieler lernten sich 1993 kennen, als Pascal nach New York zog, um die Tisch School of the Arts zu besuchen. Anschliessend zog er nach Los Angeles und bekam einige Rollen in Serien wie «Buffy - Im Bann der Dämonen» und «Undressed». Doch der grosse Erfolg blieb aus, weshalb er 2000 wieder zurück nach New York ging.