Pedro Pascal zeigt sich bei den Oscars ohne Schnurrbart

Pedro Pascal (50) erschien bei den Oscars ohne seinen markanten Schnurrbart auf dem roten Teppich. Fans weltweit reagieren mit Ungläubigkeit, Spott und echten Sorgen.
Es sollte ein glamouröser Abend werden – und das war er auch, nur anders als erwartet. Pedro Pascal betrat den roten Teppich der Academy Awards am Sonntag in einem weissen Hemd mit grosser Blütenapplikation auf der Brust und hochgeschnittener schwarzer Hose. Elegant, stilvoll, Oscar–würdig. Und doch war da etwas, das nicht stimmte – zumindest in den Augen hunderttausender Fans: Der Schnurrbart war weg. Komplett. Kein einziges Härchen mehr von dem Markenzeichen, das Pascal über Jahre hinweg zur Kultfigur gemacht hatte.
«WTF happened to Pedro Pascal?»
Auf der Plattform X brach daraufhin sofort Aufregung aus. Wie «Mail Online» berichtet, häuften sich innerhalb weniger Minuten ungläubige Reaktionen. «WTF happened to Pedro Pascal?» – auf Deutsch etwa: «Was zur Hölle ist mit Pedro Pascal passiert?» – fragte ein User und brachte damit die Stimmung vieler auf den Punkt. Ein anderer witzelte: «Heute Abend wurde bei den Academy Awards eine Wachsfigur von Pedro Pascal enthüllt.» Wieder andere zweifelten sogar daran, dass es sich überhaupt um den echten Schauspieler handelte. «Das ist nicht der echte Pedro Pascal, das ist ein Klon – wie Jim Carrey», schrieb ein Fan. Ein weiterer Nutzer fasste die allgemeine Irritation zusammen: «Es ist ungewohnt, Pedro glatt rasiert zu sehen. Ich musste zweimal hinschauen.»
Neben dem fehlenden Bart fiel vielen auch Pascals veränderte Statur auf. Mehrere Nutzer merkten an, dass der Schauspieler deutlich schmaler wirke als zuletzt. «Oder bilde ich mir das ein – sieht Pedro Pascal wirklich so dünn aus? Ist das für eine Rolle?», fragte eine Userin. Eine andere kommentierte besorgt: «Ein dünner, bartloser Pedro Pascal macht mir wirklich Angst.»
Vergleiche mit Jim Carrey häufen sich
Dass Pascals Verwandlung Erinnerungen an einen anderen Hollywood–Aufreger weckt, kommt nicht von ungefähr. Nur wenige Wochen zuvor hatte Jim Carrey (64) bei den César Awards in Paris mit seinem veränderten Aussehen für ähnliche Irritationen gesorgt. Sein Auftritt befeuerte sogar Verschwörungstheorien, sodass sein Management öffentlich klarstellen musste, dass tatsächlich Carrey selbst – und keine Kunstfigur oder ein Doppelgänger – auf dem roten Teppich stand. Nachdem der Künstler Alexis Stone behauptet hatte, an seiner Stelle auf der Bühne gewesen zu sein, bestätigte ein Sprecher ausdrücklich Carreys Anwesenheit.
Ob Pedro Pascal seinen Schnurrbart für eine bevorstehende Rolle geopfert hat oder schlicht Lust auf eine Veränderung hatte, bleibt nach dem Oscar–Abend offen.