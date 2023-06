Peer Kusmagk und Janni Hönscheid verlassen Mallorca

Die Familie ist in dieser Zeit schon mehrfach umgezogen. Von Berlin nach Potsdam, wo sie zunächst in einem grossen Haus mit Garten lebten, was sie dann aber ganz bewusst in eine günstigere und nicht so arbeitsintensive 80-Quadratmeter-Wohnung tauschten. Ende 2021 ging es dann nach Mallorca. In der ersten gemieteten Finca mit grossem Grundstück wurden sie jedoch nicht glücklich. Es gab keine Heizung, der Strom fiel häufig aus und dann befielen auch noch Prozessionsspinner das Anwesen. Deshalb zogen sie vor einigen Monaten in ein anderes Haus direkt am Meer um, das sie während der Nebensaison gemietet hatten und nun wieder verlassen haben.