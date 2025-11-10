Peer Kusmagk und Janni Hönscheid vor ungewisser Zukunft

Von Berlin über Potsdam nach Mallorca und Dänemark

Wohin es Peer Kusmagk, Janni Hönscheid und die Kinder zieht, muss sich also noch herausstellen. Die Familie hat bereits einige Umzüge hinter sich. Nach einiger Zeit in Berlin und Potsdam wohnten sie seit Ende 2021 in verschiedenen Unterkünften auf Mallorca, kamen aber auch auf der spanischen Insel nie so richtig an. Dann wagten sie das Abenteuer eigene Immobilie und kauften ein Landhaus mitten im Grünen in Dänemark. Obwohl Janni Hönscheid zunächst verkündete, dass sie sich im neuen Eigenheim sehr wohlfühle, änderte sich das mit der Zeit. So störte sie etwa, dass die Felder rund um ihren Hof gespritzt werden, wie sie ihre Follower bereits wissen liess. Auch der Plan, den Hof mit anderen Familien zu teilen, ging nicht so auf wie erhofft. Zudem gab es viel mehr Arbeit auf dem Hof als zunächst gedacht.