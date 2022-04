Pelé durfte die Klinik wieder verlassen

Pelés Gesundheit sorgte für Schlagzeilen

Pelés Gesundheit sorgte in den vergangenen Jahren mehrfach für Schlagzeilen. Der brasilianische Rekordschütze (77 Treffer in 92 Länderspielen) musste sich mehreren Hüftoperationen unterziehen, hatte Probleme an der Wirbelsäule und am Knie und erlitt 2019 eine schwere Harnwegsinfektion.