Pelé ist tot: Fussball-Legende im Alter von 82 Jahren gestorben

«Wir lieben Dich unendlich»

Auch Pelés Tochter, Kely Nascimento (55), meldete sich auf der Plattform zu Wort. Sie veröffentlichte ein rührendes Bild, auf dem offenbar mehrere Familienmitglieder die Hände Pelés halten. «Alles, was wir sind, sind wir dank Dir. Wir lieben Dich unendlich. Ruhe in Frieden», schrieb sie dazu. Bereits in den vergangenen Tagen hatte sie Fotos von Mitgliedern der Familie aus dem Albert-Einstein-Krankenhaus im brasilianischen São Paulo geteilt - darunter ein Bild, auf dem sie in den Armen ihres kranken Vaters lag.