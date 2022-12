Ärzte machen wenig Hoffnung

Kurz darauf gab auch das Albert-Einstein-Krankenhaus in Sao Paulo laut übereinstimmender Medienberichte ein Update zum Gesundheitszustand der brasilianischen Fussball-Legende heraus. Demnach schreite der Krebs immer weiter voran, zudem seien Nieren- und Herzfunktionsstörungen eingetreten. In der Mitteilung heisst es auch, dass Pelé sich aber noch immer in einem «normalen» Zimmer befinde.