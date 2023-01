Pelé: Sarg zur Totenwache im Stadion angekommen

Der Sarg wurde - begleitet von einem Autokorso - vom Krankenhaus «Albert Einstein» in São Paulo ins Stadion in Santos gefahren. Etliche Fans erwiesen ihrem Idol während der zweistündigen Fahrt am Strassenrand die letzte Ehre. Im Stadion des FC Santos wird nun eine 24-stündige Totenwache abgehalten. Der offene Sarg ist in einem Pavillon platziert, in dem 80 Stühle für Verwandte und enge Freunde bereitstehen. Fans können über einen Laufsteg fünf Meter an den Sarg herankommen, um sich zu verabschieden.