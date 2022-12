Pelés Tochter teilt Krankenhaus-Foto mit emotionaler Botschaft

Pelé (82) muss Weihnachten im Krankenhaus verbringen. Bei Instagram hat nun seine Tochter Kely Nascimento (55) ein Foto aus dem Albert-Einstein-Krankenhaus in São Paulo geteilt. Zu dem Bild, auf dem sie am Krankenbett und in den Armen ihres kranken Vaters liegt, schreibt sie: «Wir machen hier weiter, im Kampf und im Glauben. Noch eine Nacht zusammen.»