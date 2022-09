Penélope Cruz lässt auf dem roten Teppich tief blicken

Penélope Cruz (48) erschien in einer eleganten Robe von Chanel auf dem roten Teppich des 70. San Sebastian Film Festivals. Ihr Film «On the Fringe» feierte auf dem Event in Spanien Premiere. Zu der Veranstaltung trug die Schauspielerin ein semi-transparentes und mit Pailletten besetztes Kleid. Das funkelnde Outfit betonte mit einem hohen Schlitz die Beine des Hollywood-Stars.