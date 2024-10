Penélope Cruz und Salma Hayek: Hand in Hand auf dem roten Teppich

Cruz und Hayek verbindet eine tiefe Freundschaft

Penélope Cruz und Salma Hayek sind bereits seit Jahrzehnten eng miteinander befreundet. In der Talkshow von Ellen DeGeneres (66) verriet Cruz 2022, dass ihre Freundschaft auf ihre frühen Tage in Hollywood zurückgehe. Die Spanierin sei damals für einen Filmdreh zum ersten Mal nach Los Angeles gekommen und habe dort noch niemanden gekannt, nur mit Hayek habe sie schon mal telefoniert. «Sie holte mich ab und sagte: ‹Du gehst nicht in ein Hotel. Du kommst in mein Haus, weil es anfangs hart ist und du dich sehr einsam fühlen wirst.› Also nahm sie mich mit in ihr Haus. Aus diesem Grund sind wir heute wie Schwestern», erinnerte sich die Oscarpreisträgerin.