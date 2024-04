Penélope Cruz wird 50: Fünf spannende Fakten über die Spanierin

Ballett vor der Schauspielerei

Penélope Cruz Sánchez, so ihr vollständiger Name, ist mit zwei jüngeren Geschwistern in Spanien gross geworden. Ihre Schwester Mónica Cruz (47) ist ebenfalls Schauspielerin, ihr Bruder Eduardo Cruz (39) ein in Spanien bekannter Sänger. Die drei sehen sich übrigens enorm ähnlich. Als Teenager entdeckte Penélope Cruz dann noch eine andere Leidenschaft: das Tanzen. Neun Jahre lang lernte sie an Spaniens Nationalkonservatorium klassisches Ballett, trainierte teils sogar mit prominenten Tänzern und wirkte 1988 in einem Musikvideo der Popgruppe Mecano mit. Durch Letzteres wurde Cruz in Spanien erstmals bekannt. Der Sieg bei einem Talentwettbewerb im Alter von 15 Jahren verschaffte der Spanierin dann die ersten Rollen in spanischen Fernsehshows und Musikvideos. Heute sagt Cruz, dass ihr die beim Ballett erforderliche Selbstbeherrschung geholfen hätte, Schauspielerin zu werden: «Wenn ich nicht die Disziplin all der Jahre in der Tanzwelt gehabt hätte, wäre es viel, viel härter gewesen.»