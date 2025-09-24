Penny Lancaster: Deshalb wollte sie sich von Rod Stewart trennen

Rod Stewarts erste Tochter Sarah (61) kam zur Welt, als der Musiker ein Teenager war. Da er damals kein Geld hatte, gab er das Kind zur Adoption frei. Mit seiner ersten Frau Alana Stewart (80) hat er Tochter Kimberly (46) und Sohn Sean (45). 1987 brachte seine Partnerin Kelly Emberg (66) Tochter Ruby (38) zur Welt. Rod Stewarts zweiter Ehe mit Rachel Hunter (56) entsprangen Tochter Renee (32) und Sohn Liam (31). Seine Kinder machten ihn bisher viermal zum Grossvater.