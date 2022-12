People's Choice Awards: Heidi Klum jodelt auf dem roten Teppich

Klum denkt über Halloween 2023 nach

In dem Interview verriet Klum zudem, dass sie bereits über ihr Halloween-Kostüm für nächstes Jahr nachdenkt. Nach einer Corona-Pause konnte die «Queen of Halloween» dieses Jahr wieder ihre legendäre Grusel-Party in New York feiern. Ihren aussergewöhnlichen Look zu übertreffen, dürfte ihr 2023 schwerfallen: Sie steckte dieses Mal von Kopf bis Fuss in einem Wurm-Kostüm. Die längliche, rötlich glänzende Kostümierung war eng an den Körper des Models geschmiegt, nur kleine Schlitze waren für Mund und Augen ausgespart.