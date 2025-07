Peplum-Comeback: Das Schösschen präsentiert sich subtil und unaufgeregt

So oft gab es den Peplum–Trend schon

Das Schösschen ist alles andere als neu – es feierte bereits in den 1940er Jahren mit Christian Diors New Look seine Premiere. In den frühen 2010ern wurde der Peplum–Schnitt erneut populär, oft als steife Business–Casual–Silhouette. Doch 2025 erleben Peplum–Oberteile ein stilvolles Revival – diesmal deutlich raffinierter, vielseitiger und vor allem alltagstauglicher als jemals zuvor.