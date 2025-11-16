Per Gessle hat es vermisst, die Roxette-Songs zu spielen

Sechs Shows in Deutschland stehen im November an

Diese Tour läuft mittlerweile schon eine ganze Weile. Am Samstag ging es für Gessle und Philipsson ins spanische Valencia. Auf Instagram bedanken sich Roxette für einen «unglaublichen Gig» bei der «wunderbaren Samstagabend–Crowd». Am Sonntag spielen sie in Barcelona. Danach reisen die beiden mit der Band weiter nach Deutschland. Laut offizieller Homepage sind hierzulande zunächst sechs Shows geplant. Erst spielen Roxette am 18. November in Leipzig. Am 20. November geht es nach Berlin, am 22. November nach Hamburg und am 23. November nach Frankfurt. Nach Düsseldorf kommen die beiden am 25. November und am 26. November treten sie in Nürnberg auf.