Herzogin Meghan (41) hat sich erstmals seit ihrer Absage an König Charles III. (74) und dessen Krönung am 6. Mai mit einer überraschenden Video-Botschaft in der Öffentlichkeit gezeigt. Die 41-Jährige erwies Fotograf Misan Harriman bei einem seiner Auftritte während eines TED-Talk-Events die Ehre und hielt eine kurze Lobrede über ihn. Gemeinsam verbinde die beiden eine innige Beziehung, da Harriman einige der wichtigsten Momente im Leben von Meghan mit der Linse einfing - unter anderem das erste Geburtstagsbild von Töchterchen Lilibet (1).