«Percy Jackson: Die Serie»: Neue Abenteuer in Staffel zwei

Deswegen ist die Rückkehr von Percy Jackson sehenswert

Schon Staffel eins von «Percy Jackson: Die Serie» begeisterte Publikum und Kritiker mit ihrer fantasievollen Welt voller göttlicher und übernatürlicher Wesen, die der griechischen Mythologie entspringen. Die actiongeladene Geschichte sowie die Hauptfigur, die Schritt für Schritt erkennt, wer sie in Wirklichkeit ist und welche Kräfte in ihr schlummern, konnten zum Serienstart ebenfalls voll überzeugen. In Staffel zwei weiss Percy Jackson nun zwar, dass sein Vater der Meeresgott Poseidon (Toby Stephens, 56) ist. Doch die Gefahren, Herausforderungen und bedrohlichen Widersacher werden dadurch keinesfalls geringer.