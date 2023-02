So funktioniert «Perfect Match»

Das Konzept der neuen Datingshow ist Fans ähnlicher Formate sicherlich vertraut. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer von «Perfect Match» sind bereits aus anderen Formaten bekannt, wie etwa «Liebe macht blind», «Finger weg!», «The Circle» oder «The Ultimatum». Shows, in denen sich bekannte TV-Gesichter frisch verlieben sollen, kennt man auch hierzulande bereits. «Bachelor in Paradise» sowie «Are You The One - Realitystars in Love» haben es vorgemacht.