«Perfect Match» über Graf & Agassi: Spiel, Satz und Sieg für die Liebe

Fazit:

Der Tennissport steht wahrlich nicht im Zentrum von «Perfect Match». Konzentrierte sich «Borg/McEnroe» mit Shia LaBeouf und Sverrir Guðnason auf deren regelrecht toxische Rivalität und «Battle of the Sexes» mit Emma Stone und Steve Carell auf das titelgebende Duell Mann gegen Frau, so dient Tennis in «Perfect Match» als Vehikel für eine unglaubliche Liebesgeschichte – und das war es bei all der im Streifen enthaltenen Fiktion ja in der Tat.