«Perfekt Verpasst» mit Engelke und Pastewka: Das verrät der Trailer

«Sie passen perfekt zusammen», heisst es im Clip weiter. «Sie müssen sich nur treffen.» Ob es dazu kommen wird, dass sich die beiden in der Kleinstadt Marburg doch noch über den Weg laufen? Im Trailer wird zumindest deutlich, dass Maria und Ralf beide privat mit einigen Hürden zu kämpfen haben. «Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich mich selbst verloren habe, ich bin komplett auf der Stelle getreten», erklärt Ralf. Und weiter: «Das Wichtigste ist, herauszufinden, was man selbst will und was man nicht will.» Auch ein Blick auf die anderen Darsteller der Serie hält der Trailer bereit, darunter Fritzi Haberlandt (49) und Edin Hasanovic (32). Anke Engelke und Bastian Pastewka sind auch als Executive Producer an der Serie beteiligt.