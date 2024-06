«Perfekter Start»: So feiern die DFB-Stars das 5:1 gegen Schottland

Nicht nur Wirtz, Musiala und Havertz trugen sich in die Torschützenliste ein, sondern auch die Einwechselspieler Niclas Füllkrug (31) und Emre Can (30), der erst am Mittwoch nachnominiert wurde. Füllkrug schrieb von einem «starken Auftakt» und auch Can nannte das 5:1 einen «perfekten Start». Und der Denker und Lenker im Mittelfeld? Toni Kroos (34) teilte in einer seiner Storys ein Bild von Thomas Müller. Darauf zu sehen: Die verbliebenen 2014er–Weltmeister im aktuellen DFB–Kader Neuer, Müller und Kroos beim «Auftakt nach Mass».