Perfektion ist out: Das sind die Beauty-Trends für 2026

Die Ära des «Clean Girl» ist offiziell vorbei! Makellose Filter und Millimeterarbeit beim Eyeliner lassen wir im alten Jahr. 2026 steht ganz im Zeichen von Emotion, Individualität und dem Mut zum kreativen Chaos – das prophezeien zumindest die Pinterest Predicts. Make–up und Düfte werden nicht mehr getragen, um einer Norm zu entsprechen, sondern um die eigene Persönlichkeit laut und ungefiltert nach aussen zu tragen. Hier sind die wichtigsten Trends für das kommende Jahr.