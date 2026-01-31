«Person of the Year»: Mariah Carey im transparenten Kleid geehrt

Stars feiern die Pop–Diva

Die Gala war für Carey ein emotionaler Abend. In ihrer Dankesrede für die Auszeichnung als «Person des Jahres» zeigte sie sich sichtlich bewegt. «Wenn ich mir die Liste der Künstler anschaue, die vor mir zur Person des Jahres ernannt wurden – Legenden, Ikonen, meine eigenen Helden – dann ist es einfach unbeschreiblich, dazuzugehören», erklärte Carey laut «People». Zu den früheren Preisträgern zählen unter anderem Dolly Parton, Stevie Wonder, Elton John, Aretha Franklin und seit 2025 die Rockband Grateful Dead.