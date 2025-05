Perückenpanne bei Glamour-Auftritt von Nicole Kidman?

Doch dieses vermeintliche Malheur rückte offenbar schnell in den Hintergrund. Kidman, die in Cannes den «2025 Kering Women in Motion Award» für ihre Verdienste in der Filmbranche entgegennahm, zog mit ihrer glamourösen Garderobe alle Blicke auf sich. Sie strahlte in einem bodenlangen, roten Spitzenkleid. Das Outfit war ärmellos, hochgeschlossen und betonte die schlanke Figur des Hollywoodstars. Laut «People»–Magazin war es Nicole Kidmans erster Auftritt bei einer Veranstaltung der Filmfestspiele von Cannes seit fast acht Jahren.