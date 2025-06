Pet Shop Boys müssen Gedenkkonzert für Alexej Nawalny absagen

Die genauen Umstände, die zur Absage führten, werden in den jeweiligen Statements nicht mitgeteilt. In beiden Fällen ist von «Umständen ausserhalb unserer Kontrolle» die Rede. Wer bereits Tickets für die Veranstaltung in der Uber Eats Music Hall erworben hat, bekommt den Kaufpreis erstattet. Sollten zusätzliche Hotel– sowie Reisekosten entstanden sein, die nicht erstattet werden können, wolle man auch in diesen Fällen entschädigen, heisst es weiter. Hierzu kann man Belege der Ausgaben an support@navalny.com senden.