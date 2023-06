«Pete checkt sich oft selbst in die Rhea ein»

«People» zitiert eine Quelle aus dem Umfeld des Comedian, die bestätigt habe, dass er «in der Reha ist, aber bald entlassen werden sollte». Zuvor hatte bereits «Page Six» berichtet, dass der 29-Jährige eine stationäre Therapie erhalte. Damit wolle er Probleme im Zusammenhang mit einer posttraumatischen Belastungsstörung und einer Borderline-Persönlichkeitsstörung angehen. Es wäre nicht seine erste Therapie: «Pete checkt sich oft selbst in die Reha ein, um an seinen Problemen zu arbeiten», zitierte «People» eine weitere Quelle. «Seine Freunde und Familie haben ihn in dieser Zeit unterstützt.»