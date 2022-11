In der US-Comedy-Szene ist Pete Davidson ein grosser Name. Er gehört seit 2014 zum Cast von «Saturday Night Life», der laut «SZ» und Emmy-Jury «wichtigsten US-Comedy-Show». Neben seiner Karriere als Comedian ist er auch als Schauspieler unterwegs, zuletzt in der Horrorkomödie «Bodies, Bodies, Bodies» (2022) oder in «The Suicide Squad» (2021).