Pete Davidson erwartet sein erstes Kind mit seiner Freundin

Er wünscht sich schon seit Jahren Nachwuchs

Davidson sprach bereits 2022 in Kevin Harts Talkshow «Hart to Heart» offen über seine Sehnsucht, eine Familie zu gründen. «Mein grösster Wunsch, den ich noch nicht erfüllt habe, ist es, ein Kind zu haben», sagte er und fügte hinzu, dass es sein «Traum» sei, Vater zu werden. «Es ist super kitschig, aber es würde so viel Spass machen, einen kleinen Kerl heranzuziehen. Ich freue mich so sehr auf dieses Kapitel, dass ich mich gerade darauf vorbereite, indem ich versuche, ein guter Kerl zu sein, mich weiterzuentwickeln und besser zu werden, damit es einfacher für mich wird, wenn es soweit ist.»