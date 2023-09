Pete Davidson: Ist Madelyn Cline die neue Frau an seiner Seite?

Star aus Netflix–Serie

Cline war wiederum zuletzt mit DJ Zack Bia (27) in Verbindung gebracht worden, nachdem sie sich im November 2021 von ihrem «Outer Banks»–Kollegen Chase Stokes (31) getrennt hatte. Cline war in den Anfängen ihrer Schauspielkarriere in Serien wie «The Originals» oder «Stranger Things» zu sehen. Seit 2020 hat sie eine Hauptrolle in der Netflix–Serie «Outer Banks» inne. Auch Filmrollen konnte Cline bereits ergattern, unter anderem in «Der verlorene Sohn» und «Glass Onion: A Knives Out Mystery».