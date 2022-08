Kim Kardashian ist «unglaublich wütend»

Gegenüber «Page Six» hat sich wiederum ein Vertrauter von Kardashian zu Wort gemeldet. Die Unternehmerin sei "wütend und unglaublich verärgert« über die jüngste Aktion ihres Ex-Manns. Erst kürzlich haben Kardashian und West sich nach langem Rosenkrieg wieder angenähert - zumindest was die Betreuung der vier gemeinsamen Kinder betrifft. Doch nun sei ihr Ex in alte Muster zurückgefallen. »Das erinnert sie nur daran, dass er sich nie ändern wird und dass es nie eine Chance auf Versöhnung geben wird", sagte die Quelle.