Pete Davidson nimmt «The Last of Us»-Star Pedro Pascal in Schutz

Davidson stimmte ihm zu: «Sie können es kaum abwarten, oder?» Er führte Pascal als das jüngste Beispiel an, der diesem Trend zum Opfer gefallen sei. «Vor zwei Jahren hatte er den Ruf eines fleissigen, grossartigen Schauspielers», sagte Davidson über Pascal. «Alle sagten: ‹Er hat so hart gearbeitet und war ein erfolgloser Schauspieler.›» Er ergänzte, dass Pascal jetzt «verdammt erfolgreich» und in vielen Filmen zu sehen sei. «Jetzt sagen alle: ‹Verschwinde, Mann.›»