Pete Davidson und Emily Ratajkowski wohl nur noch gute Freunde

Vorzeichen für Trennung verdichteten sich in den letzten Tagen

Die Vorzeichen für eine Trennung von Emily Ratajkowski und Pete Davidson hatten sich in die letzten Tagen verdichtet. Sie hatte erzählt, dass sie sich erstmals in ihrem Leben bei einer Dating-App registriert hatte. Zudem wurde sie in der vergangenen Woche bei einem Date mit dem Künstler Jack Greer gesehen. Auch mit DJ Orazio Rispo (35), den sie schon vor ihrer Romanze mit Davidson datete, wurde Ratajkowski fotografiert.