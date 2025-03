Pete Davidson und neue Freundin machen Beziehung Instagram-offiziell

Pete Davidson (31) und seine neue Freundin Elsie Hewitt (29) haben ihre Beziehung Instagram–offiziell gemacht. Nachdem Anfang der Woche Schnappschüsse des Paares veröffentlicht wurden, die sie turtelnd an einem Strand in Florida zeigten, hat die Schauspielerin mit ihren 1,1 Millionen Followerinnen und Followern nun ein Video des Comedians in ihrer Instagram–Story geteilt.